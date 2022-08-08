Ворог відійшов: Генштаб ЗСУ повідомив про спроби наступу окупантів

Противник здійснював вогневе ураження із артилерії, завдав авіаударів, а також намагався штурмувати та покращити своє тактичне положення.

Окупанти здійснювали вогневе ураження із артилерії на п'яти напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 серпня.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.

Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.

Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили.

На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки і Мар’їнки.

Спробу наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов.

Раніше налітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів, чи готується Росія захопити Харків.

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