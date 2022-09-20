Відкинутий ворог на Луганщині став в оборону: Білогорівку військові звільнили і "розжилися" трофеями і полоненими

Над селищем Білогорівка знову майорить синьо-жовтий прапор. Там наші знищили чимало рашистської техники, захопили трофеї і взяли у полон понад два десятки окупантів, йдеться в ТСН.

Та про примарне затишшя на цій ділянці навіть не йдеться. Сусідній Сіверськ ворог щодоби обстрілює з артилерії та піддає авіаційним бомбардуванням.

Навколо Бахмута, уздовж всього автошляху на Лисичанськ й аж до тамтешнього нафтопереробного заводу, земля цілодобово здригається від потужних розривів.

Умовно тиловий Сіверськ розташований майже на межі Донеччини з Луганською областю і це місто, якого майже немає. «Ви ж бачите, що з нашим містом стало! У нас міста – немає… Нас всіх розбили тут уже», - бідкаються місцеві.

Тут не замовкає ворожа ствольна та реактивна артилерія, засіваючи вулиці міста підступними касетними пастками. По кілька разів на день і передову, й тилі бомбардує російська авіація. «Місто піддається авіаційним ударам - вони залітають парами. Зранку працюють, можуть і вночі працювати. Задіюють тільки авіабомби», - військовослужбовець ЗСУ Євген.

Від тих рашиських бомб автівки розносить на друзки, а важезні двигуни застряють між гілками дерев. Дитячі майданчики перетворюються на переоране поле. Щоправда, останнім часом, кажуть військові, російські пілоти атакують винятково з дистанції. «Наші бойові порядки йдуть вперед і наше ПВО також працює, йде за бойовими порядками», - військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Місцеві жителі, які дотепер залишаються у Сіверську, кажуть , що інтенсивність ворожого вогню не зменшилась, але він значно відсунувся ,упродовж останніх кількох днів, у напрямку Лисичанська. «У нас теж артилерія не відстає від них: вираховуємо їхні вогневі засоби – завдаємо вогневої поразки», - розповідають військові.

Днями, наші повітряні розвідники вирахували цілу колону російських бронемашин піхоти. «Колоною виїхали з десантом на верху і десант був і в середині. І вони хотіли проїхати. Але ми їх раніше трошки помітили і вдалося трошки підбити кілька БМП», - військовослужбовець ЗСУ Євген.

Три ворожі БМП українські воїни знищили одразу. Ще кілька бронемашин змогли втекти, або ж заховатися. Та - ненадовго! Завдяки влучній роботі розвідників з артилеристами наші піхотинці змогли тихцем зайти на ворожі позиції, поблизу Білогорівки. «Ми вклинились, скажем так, в бойові їхні порядки. Одну позицію ми забрали по-тихому. Наша пехота там засіла. Вони всі хотіли пройти ,взяти свої продукти, там піднести батарейки на радіостанцію, посилали людей цим маршрутом. Постійно у них люди зникали-зникали і два дні ніхто не міг зрозуміти, куди зникають люди. Без пострілів просто взяли всіх у полон», - розповідають бійці.

Загалом, без єдиного пострілу, хлопці захопили у полон 17 ворожих бійців, розжилися трофейною зброєю та боєприпасами. Поки окупанти шукали своїх зниклих і були серйозно деморалізовані, українські воїни пішли вперед. «Ми вже зашли до Луганскої області, скажем так , забрали у них назад, повернули під контроль України населений пункт Білогорівка, силами нашої бригади. Операція була успішна, з мінімальними втратами, дуже швидко. Ми впорались за лічені години», - кажуть військові.

Успішності тій операції додали важкі трофеї. Військові зізнаються, що геть тихо, через той успіх, на ділянці їх відповідальності, не стало. Але рашисти тепер “зачинилися” у глухій обороні. «Ми трошки відкинули ворога і продолжаем його відкидувати. Тому, вже трошки людям цих населених пунктів буде по спокійніше», - переконують бійці.

Ворог, продовжує стріляти з важкої артилерії, не шкодуючи боєкомплекту, але тепер вимушений відступати. Лінія фронту повільно зміщується у бік кордону з федерацією-терористом.

Читайте також:

Зеленський та Ердоган провели переговори: подробиці

Рівень довіри Збройним силам України та президенту: соціологи оголосили результати опитування громадян

Був під наркотиками та віз чотирирічного сина: у Києві слідчі повідомили про підозру водію, з вини якого постраждали 26 людей