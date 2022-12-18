Ворог відновлює сили та логістику: у Генштабі повідомили про ситуацію на найважчих ділянках фронту

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Ворог намагається відновити втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому противник відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення. Також окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

За інформацією українського командування, на інших напрямках фронту окупант веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів ЗСУ.

Протягом доби російські солдати завдали чотири ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області.

мінометного обстрілу зазнав населений пункт Білокопитове Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп’янському напрямку обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

обстріляно райони Ягідного, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Берестового на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області.

противник здійснив обстріли з танків та усього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

Нагадаємо про конфлікт між Генштабом збройних сил Росії і приватною військовою компанією (ПВК) “Вагнер" Пригожина.

Водночас експерт пояснив, навіщо Росії Бахмут та чи окупують місто: "Йде нова хвиля мобілізації".

Додамо, що українське місто Бахмут Донецької області стало найгарячішою точкою російсько-української війни.

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