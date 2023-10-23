"Ворог відступає": ЗСУ на Бахмутському напрямку змусили окупантів відходити на інші рубежі

Місцями окупанти наступають, намагаючись зупинити контрнаступ українських військових.
Українські військові на Бахмутському напрямку мають успіхи. На різних флангах там точаться бої. Найгарячішім залишається фланг Кліщіївка та Андріївка.
Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник пресслужби 26 артилерійської бригади Олег Калашніков.
За його словами, російські окупанти атакують на північному фланзі: Ягідне, Богданівка. Проте найбільш гарячим залишається південний фланг: Кліщіївка та Андріївка - там відбуваються постійні бойові зіткнення.
“Однак ми маємо успіх, ми все ж таки просуваємося безпосередньо за залізничне полотно. Ворог відступає, починає формувати новий такий невеличкий рубіж оборони біля траси 0513 Бахмут-Горлівка”, - розповів Олег Калашніков.
Він також додав, що ця траса давно перебуває під вогневим контролем українських військових.
“Тут ворог не може пересуватися, а тільки окопуватися. Він намається здійснювати свою логістику по іншій трасі - Семигір'я-Кодема, яку ми починаємо доставати своїм вогнем. Тому окупанти вимушені користуватися польовими манівцями”, - зазначив Калашніков.
Окремо він додав, що весь простір від залізниці до траси Бахмут - Горлівка мінується. Саме там окупанти намагаються окопатися, риють траншеї та роблять вогневі точки.
"Всі його контратаки на сьогодні – це елемент стримування просування Сил оборони, щоб мати деякий час зробити новий рубіж", – додав він.
Нагадаємо, що офіцер ЗСУ розповів про успіхи ЗСУ біля Бахмута і назвав больові точки окупантів.
Читайте також:
- Росіяни збивають власну військову авіацію: Ігнат пояснив, у чому річ
- ЗСУ "зменшили" армію Росії ще на 870 бійців: Генштаб назвав втрати
- У районі Авдіївки ворог застосовує нову "тактику кротів": Жданов пояснив, що це