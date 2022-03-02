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Ворог відступає і мінує свою техніки і покинуті речі: людей закликають нічого не чіпати 

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Ворог відступає і мінує свою техніки і покинуті речі: людей закликають нічого не чіпати 

УНІАН

Вже є перша жертва таких подій.

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, адже за інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку.

 Жертвою таких подій вже став один чоловік. «28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув  заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець», - зазначили у відомстві.

Тож людей застерегли, бути пильними та вкрай обережними. «Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей», - просять українців. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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