Ворог відступає і мінує свою техніки і покинуті речі: людей закликають нічого не чіпати

Ворог відступає і мінує свою техніки і покинуті речі: людей закликають нічого не чіпати

Вже є перша жертва таких подій.

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, адже за інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, на Сумщині ворог мінує кинуту техніку.

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Жертвою таких подій вже став один чоловік. «28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення до неї загинув місцевий мешканець», - зазначили у відомстві.

Тож людей застерегли, бути пильними та вкрай обережними. «Без необхідності не намагайтеся проникнути до покинутої ворожої техніки та не торкайтесь залишених окупантом речей», - просять українців.