Росія масово використовує хімічні боєприпаси проти ЗСУ

Ворог продовжує застосовувати проти Сил оборони України спеціальні боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини.

Про це повідомила пресслужба Командування Сил підтримки Збройних Сил України.

Росіяни використовують боєприпаси, споряджені хімічними агентами типу К-51 та РГ-ВО, призначеними для розпорошення сльозогінних речовин під час заворушень, що є забороненим способом ведення війни. Окрім того, фіксуються випадки використання боєприпасів з невідомими хімічними сполуками.

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У жовтні 2024 року підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки Сил підтримки Збройних Сил України зафіксували 323 випадки застосування таких боєприпасів. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ використовує хімічні речовини на полі бою систематично — від лютого 2023 року було зафіксовано 4613 випадків застосування небезпечних боєприпасів.

"Цим рф грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, військовий оглядач повідомив про бої поблизу Вознесенки, Катеринівки, Новоселидівки та Берестків.

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