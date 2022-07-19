Ворог випустив 7 ракет по Одеській області: серед постраждалих від обстрілу є дитина (фото)

Нічним ракетним ударом російські окупанти зруйнували приватні будинки, господарські споруди, а також школу та будинок культури в одному із сіл на Одещині.

Внаслідок ракетного удару, який у ніч проти вівторка, 19 липня, завдали російські окупанти з акваторії Чорного моря, в одному із сіл Одеської області сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще декілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Про це повідомили у міській раді Одеси з посиланням на офіційне повідомлення оперативного командування "Південь".

У повідомленні йдеться, що 7 крилатих ракет типу "Калібр" було випущено росіянами з акваторії Чорного моря. Одна з них була збита силами протиповітряної оборони, 6 інших - влучили по мирному селу.

"Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина. Пожежу на площі 300 кв.м. оперативно ліквідовано. Залучалось 95 рятувальників, 16 одиниць техніки", - повідомили в міській раді Одеси.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 18 липня, під час оголошеної повітряної тривоги у місті Миколаєві пролунали вибухи.

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