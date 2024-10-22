Ворог вклинився в оборону Часового Яру: чи є загроза втрати міста

Російські війська вклинилися в лінію оборони українських військ, але про критичний провал і втрату Часового Яру не йдеться.

Про це представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петричак повідомив у ефірі телемарафону 22 жовтня.

"На жаль, ворогові вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, але про провал критичний і втрату Часового Яру не йдеться. Зараз тривають запеклі бої", – заявив Петричак.

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Він зауважив, що ситуація напружена і була такою впродовж останнього місяця. Не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати.

"Нині через зміну погоди – ми розуміємо, що вдень сонце, вночі, ввечері йде дощ, тому був сильний туман – і окупанти використали в черговий раз заміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він є заблокованим. Іде робота по локалізації. Бригада і всі сили бригади спрямовані на те, аби знищити окупанта в тому квадраті, де він є заблокованим", – розповів представник 24-ї ОМБр.

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Він наголосив, що ситуація на фронті залишається критично складною. У зоні відповідальності 24-ї бригади російські війська намагаються проламати лінію оборони.

"Переважаючі сили противника проти нас тут стоять, тому піхоті нашій дуже складно", – зауважив Петричак.

Окрім піхоти, ворог активно використовує артилерійські системи різних калібрів. Щодня по Часовому Яру, по зоні відповідальності 24-ї бригади працює російська авіація. Зокрема, йдеться про КАБи, які падають по чотири-п’ять за раз в один квадрат, некеровані ракети, які накривають площу, а також "Гради".

Представник 24-ї бригади зазначив, що загарбники прагнуть притиснути фронт. Ситуація дуже складна, але контрольована.

Нагадаємо, раніше депутат Дружківської міської ради Микола Довбня заявив, що після того, як ворог прорвався біля Часового Яру, до Костянтинівки залишилося 7-8 км.

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