Ворог вклинювався на українську територію в середньому на сорок кілометрів — Арестович

Ворог вклинювався на українську територію в середньому на сорок кілометрів — Арестович

"Провал і першого удару та наступних планів", — зауважив Арестович

Практичне вклинення військ Російської Федерації на українську територію становило загалом на сорок кілометрів.

Про це позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович написав у Facebook.

"Загалом, у них провал насправді. Провал і першого удару і наступних планів.

Героїчна оборона наших військ, чудеса, які показують наша армія, прикордонники, Нацгвардія, інші структури і є головною умовою та головною причиною цього провалу: Чернігів, Суми, Київ, Харків, вся зона ООС, Херсон”, — додав він.

Арестович стверджує, що мирним громадянам удари загрожують дуже мало.

"Битимуть по військових об'єктах", — упевнений експерт.