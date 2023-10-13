Ворог влаштовує “м’ясні штурми” в напрямку Авдіївки: речник ЗСУ повідомив про шалені втрати окупантів

У районі міста Авдіївки Донецької області тривають запеклі бої з російськими окупантами, які посилають на штурм значну кількість живої сили в пішому строю. Останніми днями під час “м’ясних штурмів” ворог втрачає понад 750 солдатів на добу.

Про це в п’ятницю, 13 жовтня, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

За його словами, упродовж поточної доби ворог провів 49 бойових зіткнень і здійснив 27 авіаційних ударів, 831 артилерійський обстріл. 80% усіх атак ворог спрямовує на Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

"Ворог продовжує атаки і в пішому строю, поки що в них є заряд, але ми працюємо над цим. Усі наші сили і засоби знищують ворога, і сподіваюся, що скоро все стабілізується", – сказав Олександр Штупун.

Речник сил оборони запевнив, що українські захисники ефективно "проріджують лави окупантів, спускають їх із бронетехніки на землю".

Зокрема, за його інформацією, вчора, 12 жовтня, підрозділи ракетних військ і артилерії зі складу ОСУВ “Таврія” виконали 1589 вогневих завдань, загальні втрати ворога склали 786 осіб, один здався в полон. Окрім того, на цьому напрямку знищено 80 одиниць ворожої військової техніки, зокрема:

13 танків;

танків; 34 ББМ;

ББМ; 17 артсистем;

артсистем; 4 протитанкові засоби;

протитанкові засоби; 1 засіб ППО;

засіб ППО; 6 БПЛА;

БПЛА; 5 автомобілів;

автомобілів; 4 склади з боєприпасами.

Олександр Штупун зауважив, що останніми днями спостерігається тенденція до збільшення загальних втрат противника в живій силі – понад 750 осіб на добу.

"Медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені пораненими військовими ворога", – зазначив він, додавши, що налякані такими втратами окупанти відмовляються йти в бій.

Нагадаємо, вже четверту добу в Авдіївці Донецької області – вкрай важка ситуація. Окупанти посилили обстріли і намагаються наступати за допомогою броньованої техніки.

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