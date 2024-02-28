Ворог влаштував 66 боїв, ЗСУ взяли полонених: ситуація в зоні ОСУВ "Таврія"

Українські війська стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" російські війська протягом 27 лютого влаштували 66 бойових зіткнень та зазнали втрат. ЗСУ взяли в полон 11 окупантів.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Протягом минулої доби російські війська влаштували 31 авіаудар, провели 66 бойових зіткнень та здійснили 1093 артобстріли в зоні угруповання українських військ "Таврія".

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", – наголосив Тарнавський.

Окупанти за добу втратили там 561 бійця.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці сягають 38 одиниць, не враховуючи безпілотники. Зокрема, йдеться про сім танків, дев’ять ББМ, дві артсистеми, один засіб ППО, 19 автомобілів.

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Нейтралізовано або збито 358 російських безпілотників різних типів.

Окрім того, за минулу добу ЗСУ взяли в полон ще 11 російських загарбників.

Зауважимо, за оцінками Інституту вивчення війни, після захоплення Авдіївки російські війська підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій. Протягом найближчих тижнів ворог може захопити населені пункти на захід і північний захід від міста.

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