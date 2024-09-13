Ворог влаштував два потужні штурми Красногорівки: деталі від 59-ї ОМБр

В результаті на ділянці фронту, яку захищає 59-та бригада, було ліквідовано понад 70 окупантів.
Російські війська протягом 12 вересня двічі штурмував Красногорівку на Донеччині, застосувавши 31 одиницю бронетехніки. Українські захисники відбили ворожі штурми.
Про це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів у ефірі "Київ24".
Цехоцький повідомив, що протягом попередньо доби ворог влаштував два штурми Красногорівки за допомогою броньованої техніки загальною кількістю 31 одиниця.
"Відбили. Незважаючи на те, що їх дійсно багато було. Це дійсно була потужна атака. Спочатку було 20 одиниць (бронетехніки – ред.) – перша атака. В результаті ми знищили один танк, пошкодили два танка і два БМП", – розповів офіцер.
Він зауважив, що на штурм ходили російські десантники.
"Тобто ворог бачить, що у них не виходить просуватися так, як вони собі намітили, то вони вже кидають туди резерви, найбільше підготовлені, озброєні", – пояснив Цехоцький.
В результаті на ділянці фронту, яку захищає 59-та бригада, було ліквідовано понад 70 окупантів.
Нагадаємо, за інформацією від Deep State, російська армія просунулась у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки.
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