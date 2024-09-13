Ворог влаштував два потужні штурми Красногорівки: деталі від 59-ї ОМБр

В результаті на ділянці фронту, яку захищає 59-та бригада, було ліквідовано понад 70 окупантів.

Російські війська протягом 12 вересня двічі штурмував Красногорівку на Донеччині, застосувавши 31 одиницю бронетехніки. Українські захисники відбили ворожі штурми.

Про це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів у ефірі "Київ24".

Цехоцький повідомив, що протягом попередньо доби ворог влаштував два штурми Красногорівки за допомогою броньованої техніки загальною кількістю 31 одиниця.

Також читайте Чи зможе РФ атакувати Покровськ найближчим часом: оцінка військового оглядача

"Відбили. Незважаючи на те, що їх дійсно багато було. Це дійсно була потужна атака. Спочатку було 20 одиниць (бронетехніки – ред.) – перша атака. В результаті ми знищили один танк, пошкодили два танка і два БМП", – розповів офіцер.

Він зауважив, що на штурм ходили російські десантники.

"Тобто ворог бачить, що у них не виходить просуватися так, як вони собі намітили, то вони вже кидають туди резерви, найбільше підготовлені, озброєні", – пояснив Цехоцький.

В результаті на ділянці фронту, яку захищає 59-та бригада, було ліквідовано понад 70 окупантів.

Нагадаємо, за інформацією від Deep State, російська армія просунулась у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки.

Читайте також: