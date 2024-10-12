Ворог вночі вдарив по Запоріжжю: влада повідомила про наслідки

Вночі проти 12 жовтня російські загарбники вдарили по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, ворог поцілив по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств.

Вибухи у Запорізькій області лунали близько 2:20. Перед тим військові попереджали про загрозу застосування окупантами КАБів.

"Попередньо, трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.

У ДСНС повідомили, що серед поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю є 12-річна дівчинка.

"Травмовано три людини, зокрема дитину. Повністю зруйнований приватний будинок, пожежі охопили 35 кв. м", - йдеться у повідомленні.

Раніше в ООН повідомили, що вересень став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні 2024 року.

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