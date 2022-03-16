Ворог вже частіше ховається у лісах, але стає жорстокішим щодо мирного населення

Ворог вже частіше ховається у лісах, але стає жорстокішим щодо мирного населення

Всі злочини фіксуються і будуть покарання.

У підвальному приміщенні десь у передмісті Києва над картою мудрують командири розвідгрупи. Вони визначають сектор, який треба обстежити сьогодні. Завдання цієї групи дуже просте - поїхати за лінію фронту, виявити ворожі танки, навести на них артилерію.

Про це йдеться в ТСН.

«Ось ми бачимо їхня техніка, влучання нашої артилерії проходить», - кажуть військові.

Кілька хвилин на збори і загін вирушає у ворожий тил, на окуповану територію, їдуть розбитими селами Київщини. Ясногородка - від деяких будинків не залишилося навіть стін, вогонь іде просто з-під землі, перебитий газогін, потрощена місцева церква. За селом розбиті автомобілі, біля яких лежать тіла загиблих. Місцеві кажуть, що це робота 4 російських танків, які ховаються десь у лісі. Їхати далі небезпечно, розвідники піднімають дрон і шукають танки.

У сусідньому селі десь замаскувався ворог, щоб його виявити, туди виїжджає передова група. За кілька хвилин звідти лунають перші постріли, зрештою починають обстрілювати групу із журналістами ТСН.

Дивина, розвідники у відповідь не стріляють, пояснення просте - вони не бачать ворога, стріляти просто по лісу немає сенсу.

Зрештою передова група повертається, оператор дрона виявляє кілька ворожих вантажівок у лісі. Група відходить з цього сектора, але по дорозі бійці забирають тіло чоловіка, який загинув біля свого авто з написом "Діти". Вже у безпечному місці бачать документи: Дяченко Вадим Вікторович, 77 року народження. Тіло бійці відвозять у морг, сподіваються, рідні знайдуться.

Те, що цій мобільній групі не вдалося вистежити ворожі танки, це, звичайно, погано, але те, що ці танки уже ховаються по лісах, а не атакують українські містечка та села – це добре.

Від того, що російські танкісти творили ще тиждень тому на українських дорогах в жилах холоне кров. Розвідники показують відео, яке вони зняли ще 7 березня, але воно не матиме терміну давності. Колона цивільних авто намагається проїхати по Житомирській трасі на Київ. В районі села Мила їх обстрілюють, автомобілі розвертаються. У білої малолітражки, очевидно прострелені колеса.

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«Машина зупинилася, водій вийшов, підняв руки і його вбили. Він ще деякий час був притомний, машини тікають. Військовослужбовець з білим розпізнавальним знаком біжить в сторону автомобіля. Військовослужбовець виводить жінку з дитиною і виводить в сторону російської армії. Тіло піднімають, забирають вбиту людину і просто викидають в кущі», - показують на відео військові.

Лише у цьому районі ворог розстріляв вже кілька авто. В Україні ведуть жахливу статистику. 100 наших дітей російські військові уже вбили, ще сотню - поранили. Кількість усіх загиблих важко навіть порахувати, а горе - збагнути. Відеофакт цього жахливого вбивства розвідники відправляють в Офіс генпрокурора.

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