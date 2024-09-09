Ворог вже тиждень на штурмував у напрямку Курахового: в ЗСУ назвали причину

У Сил оборони України вдосталь боєприпасів для того, щоби у ворога не було шансів ніде сховатися, накопичитися і просуватися далі.

Російські війська вже тиждень не проводили штурми у напрямку міста Курахове Донецької області, бо не можуть накопичуватися.

Про це пресофіцер 33-ї ОМБр Назар Войтенков повідомив у ефірі "Київ24".

Військовий заявив, що не фіксував збільшеного просування російських сил у напрямку Курахового.

"Щоби сказати, що більше сил стало просуватись у напрямку міста Курахове, зокрема в зоні відповідальності нашої бригади, – не можу поки підтвердити, оскільки останні штурми відбувались щонайменше тиждень тому. Коли безпосередньо виїжджає броньована техніка, висаджується група десанту, коли вони намагаються забігти в посадки. Останнім часом такого не спостерігав особисто", – розповів Войтенков.

Він додав, що українські оператори БпЛА не тільки в батальйоні безпілотних систем, а й від механізованих батальйонів щодня знищують росіян, які ховаються в посадках: "там перебігли якоюсь малою групкою, спробували десь замаскуватися, засісти в якийсь бліндаж. Але ці укриття ми "накриваємо".

"У нас вдосталь боєприпасів для того, щоби у них не було шансів ніде сховатися, накопичитися і далі знову просуватися. Все, що вони можуть, – це вибігти групами, зібрати трохи більше сил – до десятка – і спробувати просуватися в наші посадки", – описав дії ворога пресофіцер 33-ї ОМБр.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на 9 вересня, на Курахівському напрямку російські окупанти протягом доби 30 разів намагалися прорвати українську оборону.

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