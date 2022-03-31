Ворог вже зруйнував понад 4 тисячі будинків: як отримати компенсації, і про які суми йдеться

Ворог вже зруйнував понад 4 тисячі будинків: як отримати компенсації, і про які суми йдеться

Законопроектом узагальнюють три категорії людей, які матимуть право на відшкодування збитків

Сьогодні держава не може озвучити точну кількість зруйнованих і пошкоджених будівель від російської агресії в Україні. Рахунок йде на тисячі. Лише за попередніми даними від уряду, внаслідок бомбардування міст зруйновано 4,5 тисяч будинків, 400 закладів освіти, 150 медичних установ і 100 заводів. Ніхто не сумнівається, що після війни відоме гасло - Велике будівництво заграє новими фарбами.

Про це йдеться в ТСН.

І прямо зараз вже відомо – як в країні планують відбудовувати найголовніше мабуть для кожного, житло для тих, у кого його забрала путінська агресія. Цей Механізм прописано в законопроєкті «Про компенсацію за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок агресії Російської Федерації".

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Сам документ наразі лише зареєстрований у Верховній Раді, однак той факт, що його авторами є лідери монобільшсоті, красномовно натякає: скоріш за все саме цей проєкт може бути ухвалено у цілому.

Законопроєктом узагальнюють три категорії людей, які матимуть право на відшкодування збитків: Це прямі власники, члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили нерухомість, але не оформили право власності. І українці, які інвестували у новобудови. Це стосується навіть тих, чий будинок на момент вторгнення ще був недобудований. В тому ж таки Ірпені та Бучі під удар окупантів потрапили будинки, в які навіть не встигли заселитися люди.

Окремим пунктом узагальнюють управителів будинків. Наприклад ОСББ вже колективно зможе подати заявку на відновлення свого будинку чи переселення в аналогічний.

Сама компенсація мовою законопроекту це – гроші від держави на спеціальний рахунок, або ж надання іншого об’єкта нерухомого майна.

Як після війни в Україні будуть відбудовувати зруйновані міста й села

Гроші пропонуватимуть лише за пошкоджену нерухомість, а також за знищені приватні житлові будинки. Точну суму відшкодувань визначатимуть за методикою, яку ще матиме розробите Кабмін.

Компенсація у вигляді нерухомості буде надаватися шляхом зведення нової будівлі. І що важливо для власників квартир, законодавчо встановлюється рівноцінна площа. Нова квартира планується надаватися у будівлі, яка буде зводитися на місці знищеного будинку, або у межах кварталу, де він розташований. Але українці матимуть право обрати для себе нерухомість в іншому місті, чи навіть регіоні.

Фінансуватиметься відбудова із спеціального фонду відновлення України.

Окремим пунктом вказано, щойно ви отримаєте компенсацію - вам потрібно передати державі Україна власне право вимагати від Російської Федерації відшкодування збитків спричинених військовою агресією.

І це логічно – таким чином в Україні вийде реалізувати, здається перший у ХХІ сторіччі міжнародний колективний позов проти агресора.

Наприклад у суді США наша держава матиме достатньо аргументів для отримання арештованих золовталютних резервів Росії. А це - 300 мільярдів доларів США.

Тобто ранішні заяви, що Росія, яка руйнувала наші міста буде відновлюватиме знищене майно – зовсім не далекоглядна теорія. А юридична відповідь усім скептикам, які заявляли, що арештовані гроші Кремля по всьому світі будуть недосяжні для України.

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