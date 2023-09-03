"Ворог – як на долоні": єгерська бригада корегує удари артилерії ЗСУ по позиціях РФ (відео)

Єгері 71-ї бригади ДШВ ЗСУ показали, як наводять на ворожі цілі артилерію та вистежують, звідки стріляє російський "Град" та куди для роботи виїжджає ворожий танк. Попри арсенал нових технологій звичайне людське око артилерійської розвідки, бінокль та далекомір може відіграти на полі бою вирішальну роль.

Українські військові показали відео роботи по позиціях РФ із спостережного пункту артрозвідки 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ, звідки ворог – як на долоні.

"Якщо вдалося одразу засікти цілі і передати їх – це великий плюс… Моя робота полягає у виявленні цілі, щоб конкретно передати точні координати. Нас часто обстрілюють – але ми спостерігаємо, треба засікти, звідки стріляють", - розповіли українські воїни про свою роботу.

Нагадаємо, бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян під Запоріжжям – попереду головні бої.

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