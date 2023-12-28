Ворог йде в атаку за підтримки бронетехніки: що відбувається на найгарячішому напрямку фронту

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних і штурмових дій на трьох напрямках.

Російські окупанти на Таврійському напрямку знову збільшили кількість авіаударів. За минулу добу ворог використав майже сотню дронів-камікадзе.

Про це це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону у четвер, 28 грудня.

"Російські окупанти знову збільшили кількість авіаударів. Також порівняно із попередньою добою удвічі зросла кількість застосування дронів-камікадзе - майже до сотні. На чотирьох напрямках зафіксовано скидування керованих авіабомб. Тобто по всій лінії бойого зіткнення ворог активізував авіацію", - розповів він.

За його словами, основні зусилля противник зосереджував на веденні наступальних і штурмових дій на Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках. Ворог продовжує активні піхотні атаки за підтримки значної кількості бронетехніки.

"Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 18 авіаударів та провів 38 бойових зіткнень і здійснив 985 артилерійських обстрілів. Наші воїни відбили 15 атак на схід від Новобахмутівки, біля Авдіївки та 17 атак біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського", - додав він.

Штупун також наголосив, що триває стримування ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Там відбито 3 атаки. А на Запорізькому напрямку противник двічі безуспішно намагався йти вперед західніше Вербового і біля Роботиного.

"Загалом втрати ворога досить значні. В операційній зоні "Таврія" близько 20 окупантів здалися в полон за минулу добу. Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 488 окупантів та 105 одиниць військової техніки", - підсумував він.

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