Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Ворог з кожним днем зазнає суттєвих втрат": військовий експерт про перезапуск військового комплексу РФ

Дата публікації
Перегляди
1627
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ворог з кожним днем зазнає суттєвих втрат": військовий експерт про перезапуск військового комплексу РФ

Росія має колосальне низове озброєння.

Військовий експерт Петро Черник прокоментував, як перезапуск військового комплексу Росії може вплинути на хід війни. Нещодавно міністр оборони РФ Сергія Шойгу відвідав найбільший російський завод з виробництва танків.   

Про це експерт розповів 13 серпня в ефірі національного телемарафону.

"Якщо ми говоримо конкретно про цей завод, ми маємо розуміти, що він виробляє більш-менш боєздатні танки. Понад 55% штатних машин, тобто тих, що на момент початку війни були у РФ, 1800 ми вже відправили на брухт. А це більша половина. Тому у них з’являється гостра потреба з новітнім озброєнням. Найкращі танки вже згоріли в Україні", - сказав Черник.

Проте, за словами експерта, час наразі грає на користь України. 

"Однозначно, на нас. Кожного дня на нас, попри те, що противник має колосальне низове озброєння. Я маю на увазі звичайну артилерію. Вони з кожним днем втрачають, втрачають і втрачають. Противник, розуміючи, що він суттєво втрачає, може вдатися до серйозних шантажів. До речі, той, який називається ядерний, відбувається просто зараз", - резюмував він.

Нагадаємо, голова військової розвідки Британії розповів, чи зможе Україна до кінця року повернути окуповані РФ території.

Читайте також:

Рашисти проводять масовану артпідготовку на Донеччині

Рашисти проводять масовану артпідготовку на Донеччині

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація