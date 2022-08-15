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Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного - Генштаб

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Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Донеччині окупанти отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів по лінії зіткнення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 15 серпня.

У зведенні зазначається, що ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Новомихайлівки, Єлизаветівки, Щербаків та Чарівного.

"Окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад", - повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

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