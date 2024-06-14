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Ворог захопив Новопокровське: аналітик Bild заявив про швидкий наступ РФ

Ворог захопив Новопокровське: аналітик Bild заявив про швидкий наступ РФ

Російські військові / Фото: Getty Images

Експперт видання заявив, що росіяни знову швидко наступають, захоплюючи село за селом на Донеччині.

Російські війська захопили село Новопокровське на захід від Авдіївки Донецької області, і знову швидко наступають.

Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Російські війська вторгнення захопили Новопокровське за 15 км на північний захід від Авдіївки. Росіяни знову швидко наступають, захоплюючи село за селом на Донеччині (1-3 на тиждень). Незважаючи на всі розмови, українські сили не знаходять способу їх зупинити. Поки що", – заявив Рьопке.

Також повідомляється, що російські війська наступали на Новопокровське зі сходу після прориву української лінії оборони Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке, а також із північного сходу, розширюючи плацдарм навколо Очеретиного.

Зазначається, що до війни у Новопокровському жили близько 60 людей.

Захоплене ворогом Новопокровське на мапі від Bild / ©
Захоплене ворогом Новопокровське на мапі від Bild

Нагадаємо, раніше аналітики Deep State заявили, що ворог просунувся біля Роздолівки та окупував Новопокровське. Тривають бої біля Глибокого та Нововодяного.

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