Ворог захопив Новопокровське: аналітик Bild заявив про швидкий наступ РФ

Експперт видання заявив, що росіяни знову швидко наступають, захоплюючи село за селом на Донеччині.

Російські війська захопили село Новопокровське на захід від Авдіївки Донецької області, і знову швидко наступають.

Про це повідомив експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

"Російські війська вторгнення захопили Новопокровське за 15 км на північний захід від Авдіївки. Росіяни знову швидко наступають, захоплюючи село за селом на Донеччині (1-3 на тиждень). Незважаючи на всі розмови, українські сили не знаходять способу їх зупинити. Поки що", – заявив Рьопке.

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Також повідомляється, що російські війська наступали на Новопокровське зі сходу після прориву української лінії оборони Бердичі – Семенівка – Орлівка – Тоненьке, а також із північного сходу, розширюючи плацдарм навколо Очеретиного.

Зазначається, що до війни у Новопокровському жили близько 60 людей.

Захоплене ворогом Новопокровське на мапі від Bild

Нагадаємо, раніше аналітики Deep State заявили, що ворог просунувся біля Роздолівки та окупував Новопокровське. Тривають бої біля Глибокого та Нововодяного.

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