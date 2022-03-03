Ворог захопив телевежу у Херсоні: українців попередили про можливі фейки з боку російських окупантів

Ворог захопив телевежу у Херсоні: українців попередили про можливі фейки з боку російських окупантів

Окупанти планують поширювати фейкові новини.

Російські окупаційні війська в Херсоні захопили телевежу та телерадіомовлення і мають намір поширювати фейкові новини й інформацію в місті.

Про це повідомила Національна гвардія України.

"Херсон і область! Ворог окупував телевежу та телерадіомовлення й поширюватиме новини та інформацію Херсоном. Звичайно, це величезна кількість фейків, дезінформації та пропаганди. Уряд ніколи не віддасть і клаптика нашої землі, все, що буде сказано з боку терористів, – брехня", - йдеться в повідомленні пресслужби Нацгвардії у Facebook.

Також у відомстві заявили, що окупанти не дозволяють створити "зелений коридор", щоб далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой із Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті – ще одна пропаганда для російського споживача", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада працює над забезпеченням громадян усім необхідним, і це питання буде вирішено якнайшвидше.

"На відміну від ворога, українці розумні, мудрі, освічені та здатні аналізувати ситуацію. Потрібно не допустити, щоб ворог отримав бажане! Тримаймося, ми разом та своїй землі!", - підсумували в Нацгвардії.

Нагадаємо, що російські спецслужби планують запустити фальшиве відео із президентом України Володимиром Зеленським.