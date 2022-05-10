Ворог закидує Миколаїв забороненими касетними бомбами і обстрілює цивільних із літаків

Миколаївщина продовжує тримати удар - ворог щодня гатить по обласному центру та околицях далекобійними ракетами, артилерією, мінами.

На цьому напрямку російські окупанти зачастили стріляти забороненими касетними снарядами, використовують їх як проти військових так і проти цивільних, йдеться в ТСН.

Побажання ”спокійної ночі” нині миколаївці сприймають буквально. Проте ледь не щоразу окупанти роблять ніч - не спокійною. Снаряд лягає всього в метрі від автівки цивільних, на асфальті лишився слід. «Бачимо, таке зарево стоїть, пламя, в вікно виглянув, ніби моя машина. Короче в жилий квартал, я не розумію, що це таке взагалі, як це так воювати, просто житловий масив, стріляють», - кажуть місцеві.

В багатьох квартирах повилітали шибки, осколками посікло стіни і двері. В одному з під’їздів почалася пожежа. « Це жах, Херсон захопили і ось вони звідти сюди і кидають», - розповідають люди.

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І запускають вони звідти касетні снаряди. Одна з таких біля будинку не здетонувала. Такі боєприпаси є заборонеми і свідчать про злочинні дії росіян.

В сусідньому районі наслідки іще одного військового злочину росіян. Два ворожих літаки зайшли в приватний сектор на півдні міста і прицільно розстріляли людські будинки. В одному помешканні російські пілоти вбили матір з донькою. Сусіди кажуть, летіли настільки низько, що можна було розгледіти обличчя вбивць.

«Білий дим, сюда вибухи, ми в підвалі ховались, тільки вийшли, даху немає, паркану немає, тут двоїх убило, от серед білого дня, це на малій висоті, тут чітко видно, що тут люди мирні», - кажуть місцеві.

В сусідніх триповерхівках неподалік теж жили мирні люди. Росіяни своїм обстрілом зробили їх непридатними для життя. Від ворожих прильотів особливо дістається селам південніше Миколаєва. Тут виїхали до 80 відсотків людей, а з їхніх доглянутих заквітчаних подвір’їв ворог зробив мішені для своєї артилерії.

«В нас тут зона активних бойових дій і магазинів, один магазин лишився із наших півтора десятка, що були в селі, просто так поїхати - маршрутки не ходять», - розповідають люди.

Деякі пейзажі в цій мальовничій місцині на півдні Миколаївщини одночасно захоплюють і жахають. В одному з сіл рашисти обстріляли цвинтар. Реактивна ракета химерним пам’ятником застрягла на пагорбі, який нависає над Південним Бугом - пам’ятником «русскому міру», який не відбувся і не відбудеться на цій землі.

Ворог щодня гатить далекобійними ракетами по Миколаєву та околицях

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