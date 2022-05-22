Ворог залишається у підвищеному ступені бойової готовності: яка ситуація у невизнаному Придністров'ї

Ворог залишається у підвищеному ступені бойової готовності: яка ситуація у невизнаному Придністров'ї

У Генштабі ЗСУ розповіли, яка наразі ситуація на території Придністровського регіону Республіки Молдова.

У невизнаному Придністров'ї обстановка залишається напруженою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 22 травня.

"На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати в підвищеному ступені бойової готовності. Основні зусилля окупанти зосереджують на підтриманні озброєння та військової техніки в готовності до застосування. Проведено перевірку місцевих збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що у Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Нагадаємо, що Збройні сили України вщент знищили паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки російських загарбників.