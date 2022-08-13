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Ворог залишив на бойовому чергуванні два носії крилатих ракет типу «Калібр» та великий десантний корабель

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Ворог залишив на бойовому чергуванні два носії крилатих ракет типу «Калібр» та великий десантний корабель

Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на 12 серпня 2022.

Серед 11 кораблів та катерів ворожого флоту, які курсують вздовж узбережжя Криму до новоросійська, на бойовому чергуванні залишаються 2 носії крилатих ракет типу «Калібр» та великий десантний корабель.

«Ракетні удари та артилерійські обстріли, в тому числі із застосуванням реактивних систем залишаються актуальними для південних регіонів відповідно до відстані від лінії зіткнення. В будь-якому випадку слід дослухатися до сигналів повітряної тривоги та використовувати правила двох стін за доцільністю, не нехтувати власною безпекою, не наражати себе на важкі наслідки відвідуванням заборонених територій, купанням у міннонебезпечному морі, підбором підозрілих вибухонебезпечних предметів. Будьте пильні, свідомі і мудрі. Саме так нескорена нація переможе ворога і поверне розквіт в Україну! Разом до перемоги! Нам є за що боротися!», - йдеться у повідомленні.

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