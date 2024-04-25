"Ворог залучає авіацію та артилерію": у Нацгвардії розповіли про штурми росіян

Ворог використовує БпЛА оперативно-тактичного рівня не лише вздовж лінії бойового зіткнення.

Російська окупаційна армія намагається штурмувати в районі Часового Яру.

Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук, передає LIGA.net.

Він зазначив, що окупанти намагаються здійснювати штурмові дії на Лиманському та Бахмутському, зокрема в районі Часового Яру, на Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському.

"Протягом минулої доби відбулося 104 бойові зіткнення та 56 авіаційних ударів. Досить активно ворог намагається здійснювати штурмові дії на Лиманському та Бахмутському, зокрема в районі Часового Яру, на Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському", - мовиться у повідомленні.

Крім того, ворог продовжує завдавати обстрілів із великокаліберної артилерії.

"На ділянках відповідальності підрозділів НГУ ми спостерігаємо, що ворог продовжує використовувати тактику малих груп, штурми із залучення броньованої техніки БМП, БТР. Останнім часом було помічено використання ворогом кросових мотоциклів", – розповів він.

Музичук додав, що ворог використовує "мавіки", FPV-дрони й дрони іншої модифікації, зокрема розвідувальні та ті, які здатні скидати боєприпаси.

"Противник використовує БпЛА оперативно-тактичного рівня не лише вздовж лінії бойового зіткнення, а й намагається зайти якомога далі, щоб проводити розвідку", – підсумував він.

Нагадаємо, російські війська, намагаючись взяти Часів Яр Донецької області, знищують та випалюють місто. Те саме, що вони робили із Авдіївкою, Бахмутом, Соледаром, Маріуполем.

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