Ворог занурив у темряву тимчасово захоплені території Запоріжжя та Мелітопольського району: де немає світла та води

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, які регіони залишилися без електрики.

Російські окупанти залишили без світла майже всю тимчасово захоплену частину Запорізької області, частину Мелітопольського району.

Про це написав голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області", - зазначив він.

Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.

Також без світла частина Мелітопольського району.

У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає і водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води.

"Проте є і хороша новина - у місті "замовкло" пропагандистське ТВ окупантів", - додав Федоров.

Раніше повідомляли, що в Херсонській області знищено окупантами енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення правобережжя.

Також окупанти пошкодили унікальне енергетичне обладнання. Стабілізаційні відключення світла скасовувати найближчим часом не будуть, навпаки, потрібно навчитися жити за ними.

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