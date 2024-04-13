Ворог застосовує нову тактику на Запорізькому напрямку - Гуменюк

На Запорізькому напрямку ворог розосереджує сили між селами Роботине та Вербове і починає застосовувати нову тактику. Крім того, спостерігається активність ворожих ДРГ.

Про це повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Розсередивши свої сили між Роботиним та Вербовим, ворог намагається проміряти міцність оборони українських сил на кожному з цих напрямків", — сказала вона.

Також тривають спроби заходу ворожих ДРГ до Роботине.

Раніше Олександр Сирський повідомив, що Східному фронті ситуація останніми днями суттєво загострилася. Окупанти активно атакують позиції ЗСУ на Лиманському і Бахмутському напрямках штурмовими групами за підтримки бронетехніки, а Покровському - намагається прорвати оборону за допомогою танків та БМП.

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