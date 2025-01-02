"Ворог зав'язнув": речник ОСУВ "Хортиця" про ситуацію у Торецьку

У Торецьку Донецької області, тривають активні бої. Окупантам складно рухатися у місті, і окупанти там зав'язли.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемаратону.

За його словами, активні міські бої у Торецьку вже йдуть останні декілька тижнів, проте ворог не може рухатися далі.

"Фактично зараз ворог там зав'яз і намагається хоч якось вийти з цієї ситуації, хоча вона є дуже складною і для наших військових, і для ворога", – сказав речник.

Він додав, що складні міські бої йдуть у щільній забудові, і тому, є втрати та складнощі з обох боків.

Нагадаємо, на Донеччині війська РФ спробують оминути місто Мирноград і створити лещата напівоточення з півночі та північного сходу від Покровська.

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