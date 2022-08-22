Ворог завдав авіаційних ударів по Миколаєву і Затоці та поповнює втрати

Окупанти здійснюють обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків.

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Гуляйполе, Шевченко, Чарівне, Новосілка, Времівка, Вільне Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Дорожнянка.

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію станом на вечір 22 серпня.

Ворог вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.

"На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ і вогневому ураженні наших підрозділів", - зазначає Генштаб.

За інформацією командування, окупант вживає заходів з поповнення втрат.

Однак, противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велике Артакове, Миколаїв, Андріївка, Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Біла Криниця, Партизанське, Луч, Токареве, Кам’яне, Нововоронцовка, Поляна, Новоолександрівка та Любомирівка.

"Завдав авіаційних ударів біля Андріївки, Ольгиного, Трудолюбівки і Потьомкиного та ракетних ударів по Миколаєву і Затоці", - додали у Генштабі ЗСУ.

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