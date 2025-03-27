Ворог завдав авіаудару по Сумщині: подробиці про наслідки з фото

Внаслідок авіаудару РФ по Краснопіллю власник будинку опинився під завалами. Поліція фіксує черговий воєнний злочин.

Російські війська завдали авіаудару по селищу Краснопілля Сумської області. Було зруйновано приватний будинок, є постраждалий.

Про це повідомила Національна поліція України.

Через авіаудар по Краснопіллю зруйновано приватний житловий будинок, а його власник опинився під завалами. Правоохоронці дістали чоловіка з-під завалів. Він отримав тілесні ушкодження.

На місці працюють поліцейські, які фіксуюють докази чергового російського воєнного злочину. Відкрито кримінальне провадження і триває розслідування.

Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / Фото: Національна поліція України

Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / Фото: Національна поліція України

Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у ніч проти 27 березня Україна перебувала атакою ворожих безпілотників. Російські дрони кружляли у більшості областей, працювали сили ППО.