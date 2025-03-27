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Ворог завдав авіаудару по Сумщині: подробиці про наслідки з фото

Ворог завдав авіаудару по Сумщині: подробиці про наслідки з фото

Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / Фото: Національна поліція України

Внаслідок авіаудару РФ по Краснопіллю власник будинку опинився під завалами. Поліція фіксує черговий воєнний злочин.

Російські війська завдали авіаудару по селищу Краснопілля Сумської області. Було зруйновано приватний будинок, є постраждалий.

Про це повідомила Національна поліція України.

Через авіаудар по Краснопіллю зруйновано приватний житловий будинок, а його власник опинився під завалами. Правоохоронці дістали чоловіка з-під завалів. Він отримав тілесні ушкодження.

На місці працюють поліцейські, які фіксуюють докази чергового російського воєнного злочину. Відкрито кримінальне провадження і триває розслідування.

Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / © Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / Фото: Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / © Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / Фото: Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / © Національна поліція України
Наслідки авіаудару по Краснопіллю на Сумщині / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, у ніч проти 27 березня Україна перебувала атакою ворожих безпілотників. Російські дрони кружляли у більшості областей, працювали сили ППО.

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