Ворог завдав ракетного удару по Чугуєву: відомо про трьох загиблих

Війська держави-терористки Росії завдали ракетного удару по Чугуєву в Харківській області.
Росіяни завдали удару по місту вночі. Внаслідок ворожої атаки по населеному пунтку є значні руйнування.
Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Руйнувань зазнали одна зі шкіл міста, магазин будівельних матеріалів та декілька житлових будинків. Зокрема, з-під завалів двоповерхівки витягнули тіла двох загиблих мешканців.
Рятувальники досі розбирають завали та шукають людей.
Своєю ергою, в Харківській ОВА повідомляють про трьох загиблих: двоє чоловіків 60 та 68 років жінка 70 років. Крім того, троє людей медики госпіталізували до лікувальних установ.
Крім того, протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих. У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.
Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Вгаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.
Читайте також:
- Окупанти виходять із оперативної паузи на Донбасі - ISW
- Росіяни поновили наступ на Вуглегірську ТЕС, бої тривають - Генштаб
- Окупанти обстріляли Нікополь: поранена одна людина, зруйновані будинки