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Ворог завдав ракетного удару по Чугуєву: відомо про трьох загиблих

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Ворог завдав ракетного удару по Чугуєву: відомо про трьох загиблих

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Війська держави-терористки Росії завдали ракетного удару по Чугуєву в Харківській області.

Росіяни завдали удару по місту вночі. Внаслідок ворожої атаки по населеному пунтку є значні руйнування. 

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Руйнувань зазнали одна зі шкіл міста, магазин будівельних матеріалів та декілька житлових будинків. Зокрема,  з-під завалів двоповерхівки витягнули тіла двох загиблих мешканців.

Рятувальники досі розбирають завали та шукають людей.

Своєю ергою, в Харківській ОВА повідомляють про трьох загиблих: двоє чоловіків 60 та 68 років  жінка 70 років. Крім того, троє людей медики госпіталізували до лікувальних установ. 

© Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
©

Крім того, протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих. У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував. 

Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Вгаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.

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