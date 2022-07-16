Ворог завдав ракетного удару по Чугуєву: відомо про трьох загиблих

Війська держави-терористки Росії завдали ракетного удару по Чугуєву в Харківській області.

Росіяни завдали удару по місту вночі. Внаслідок ворожої атаки по населеному пунтку є значні руйнування.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Руйнувань зазнали одна зі шкіл міста, магазин будівельних матеріалів та декілька житлових будинків. Зокрема, з-під завалів двоповерхівки витягнули тіла двох загиблих мешканців.

Рятувальники досі розбирають завали та шукають людей.

Своєю ергою, в Харківській ОВА повідомляють про трьох загиблих: двоє чоловіків 60 та 68 років жінка 70 років. Крім того, троє людей медики госпіталізували до лікувальних установ.

Фото: Олег Синєгубов

Крім того, протягом доби окупанти обстрілювали також Харківський район, зокрема Дергачівську громаду, Ізюмський район. Без постраждалих. У Харкові за ніч Штаб оборони міста ударів не зафіксував.

Як повідомлялося, російська армія випустила ракети по місту Одеса вранці 16 липня. Ракета російських окупантів влучила в склад. Вгаслідок атака військових держави-терористки постраждалих немає.

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