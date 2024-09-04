Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу: куди "прилетіло" і які наслідки (фото)

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу і влучили в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вілкул заявив про ракетне влучення в об'єкт цивільної інфраструктури в Кривого Рогу. Вибуховою хвилею було пошкоджено понад 10 багатоповерхівок.

"Наразі слава Богу всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі", – йдеться в заяві.

Як уточнив Лисак, постраждали 10-річна дівчинка, жінки віком 62, 83 і 84 років та 70-річний чоловік. Дитина перебуває у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені готель (від першого до третього поверху), чотири навчальні заклади, чотири автомобілі, аптека і магазини.

Вілкул повідомив, що міський штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка 23). Працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

Тимчасово припинено рух транспорту на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників. Вагони маршрутів №2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний – площа Домнобудівників.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки на Кривий Ріг 4 вересня / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 4 вересня влаштували масовану атаку по Україні безпілотниками, крилатими ракетами та ракетами "Кинджал". У різних куточках країни лунали вибухи.

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