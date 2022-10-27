Ворог завдав удару по одній з громад на Київщині: триває ліквідація пожежі

Усі служби на місці.
Про це у Telegram-каналі написав очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
В області оголошена повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях до відбою.
Не фіксуйте місце влучання та не викладайте фото- і відеоматеріали до соціальних мереж.
Нагадаємо, що у США переконують, що іранці в Криму працюють інструкторами та працівниками технічної підтримки під час запуску "шахідів".
Радник ОП Олексій Арестович додав, що Україна знає про це і ЗСУ навіть двічі завдавали по них ударів.
Іранських інструкторів помітили також і у Білорусі.
У відповідь Іран цинічно не визнає постачання дронів Росії і навіть заявив, що готовий спільно з Україною розслідувати звинувачення у постачанні дронів-камікадзе до Росії.
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