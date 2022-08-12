Ворог завдав удар по Запоріжжю: було випущено п'ять ракет

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру.
Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя.
Загалом випущено п'ять ракет.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram-каналі.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа.
Наразі відомо про одну поранену жінку.
Інформація згодом буде уточнена.
"Дотримуємось правил повітряної тривоги. Пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації", - підсумував очільник Запорізької ОВА.
Нагадаємо, над Миколаївською областю збили ворожу ракету.
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