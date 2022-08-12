Ворог завдав удар по Запоріжжю: було випущено п'ять ракет

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру.

Близько 19:15 ворог завдав удар по місту Запоріжжя.

Загалом випущено п'ять ракет.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram-каналі.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа.

Наразі відомо про одну поранену жінку.

Інформація згодом буде уточнена.

"Дотримуємось правил повітряної тривоги. Пам’ятаємо щодо нерозголошення інформації", - підсумував очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, над Миколаївською областю збили ворожу ракету.

Запоріжжя, Харків та Херсон під ворожим російським вогнем

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