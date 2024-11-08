Ворог завдав удару балістикою по критичній інфраструктурі Сумщини: що відомо

Ворог завдав ракетного удару балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади. Це трапилось у п'ятницю, 8 листопада.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Наслідки атаки росіян уточнюються.

"Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – зазначили у Сумській ОВА.

Нагадаємо, рупори кремля – путінські пропагандисти заявили, мовляв вирішили припинити масові ракетні удари. Втім, в Україні це називають вкидом росіян та заперечують це.

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