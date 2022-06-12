"Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії": у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні України

"Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії": у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні України

На півдні України російські окупанти утримують зайняті позиції та обстрілюють підрозділи української армії.

На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції та здійснювати обстріли підрозділів Сил оборони.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 червня.

Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.

Нагадаємо, що у неділю, 12 червня, Росія обстріляла два райони у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула жінка.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.