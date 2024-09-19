Ворог завдає ударів артилерією та КАБами: яка ситуація біля Липців та Вовчанська на Харківщині

Росіяни б'ють КАБами по Харкова із окупованих території Харківської області.
Ситуація біля Липців та Вовчанська Харківської області контрольована. Російська армія не проводить великих штурмів, але завдає ударів артилерією та КАБами.
Про це в ефірі КИЇВ24 розповів Герой України, офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин.
"Ми бачимо і в офіційних джерелах і на лінії бойового зіткнення, що інтенсивність штурмових дій та застосування ворогом механізованих з'єднань знизилися. Ворог звідти б'є по Харкову КАБами, тобто у напрямку Вовчанськ-Липці ворог займається тероризмом. Він нищить цивільну інфраструктуру, б'є по тиловим пунктам управління Сил оборони, застосовує велику кількість артилерійських снарядів та боєприпасів, тобто вони таким чином компенсують відсутність своїх інтенсивних штурмових дій", - зазначив він.
Нагадаємо, за інформацією Третьої штурмової бригади росіяни підтягують бронетехніку на Харківський напрямок для активізації наступу.
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