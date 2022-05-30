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Ворог зазнав втрат та відступив: ЗСУ звільнили від окупантів село в Херсонській області

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Ворог зазнав втрат та відступив: ЗСУ звільнили від окупантів село в Херсонській області

Фото: facebook.com/GeneralStaff

У Генштабі розповіли, що українськім захисникам вдалося звільнити від окупантів село у Херсонській області.

ЗСУ здійснили вдалий наступ у Херсонській області, після чого ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 30 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів склали понад 30,3 тисячі осіб.

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