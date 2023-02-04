Ворог зазнав втрат: українські прикордонники відбили атаку окупантів на одному з напрямків

Російськи загарбники намагалися здійснити атаку на Сіверському напрямку, утім, невдало. Українські прикордонники дали відсіч окупантам.

Про йдеться у Telegram-канал ДПСУ.

"Учора ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. А після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. Окупантів виявили. Зав’язався бій, після чого розвідники відступили", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що вночі ворог спробував розвідку боєм в бік позицій українських бійців, але успіху не мав й відступив.

Додамо, окупанти Російської Федерації зосереджують наступальні сили на сході України.

Водночас Верховна Рада найближчим часом знову подовжить термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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