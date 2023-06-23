Ворог зазнає шалених втрат, намагаючись зупинити контрнаступ ЗСУ — Селезньов

Окупанти дуже довго й ретельно готувалися до українського контрнаступу, але навіть за таких умов не можуть його стримати.

Українські військові просуваються на фронті, попри шалений спротив російських загарбників.

Про це в етері ТСН заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

Він зазначив, що окупанти дуже довго й ретельно готувалися до українського контрнаступу, але навіть за таких умов не можуть його стримати.

"Ми поки що не можемо говорити про те, що українська армія впритул наблизилася до перших серйозних рубежів інженерних і фортифікаційних споруд ворога. Проте тенденції є дуже прикметними, бо ворог навіть за умов ретельної підготовки нічого не може вдіяти з українським контрнаступом", - зазначив Селезньов.

Крім того, експерт зазначив, що ворог витрачає великі ресурси, щоб зупинити контрнаступ, але не має жодних здобутків.

"Коли ворог щоразу відправляє, щоб відтіснити у зворотному напрямку українські сили, додаткові штурмові підрозділи та ресурси — він несе шалені втрати, але жодних здобутків не має", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Україна ще не задіяла основні військові сили для звільнення своїх територій під час контрнаступу.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Петро Черник заявив, що руйнуванням Чонгарського моста Збройні сили України зробили перший крок до серйозного перерізання логістики ворога, ускладнивши постачання боєприпасів, військової техніки та особового складу для окупаційних військ на південному фронті.

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