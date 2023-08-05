"Ворог зазнає великих втрат": Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті

За останню добу загарбники 685 разів били артилерією, двічі – авіацією.
Збройні сили України продовжують перехоплювати ініціативу на Бахмутському напрямку та докладають великих зусиль, щоб побудувати оборону.
Про це розповів заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий.
Він зазначає, що попри те, що ворог все частіше застосовує артилерію, окупанти зазнають великих втрат.
"У росіян час від часу є спроби контратакувати, але ініціатива як була, так і залишається за нами. Ми диктуємо свої умови здебільшого. Зрозуміло, що угрупування ворога доволі велике. Вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там оборону, все більше застосовують артилерію", – розповів він.
За словами Череватого, за останню добу загарбники 685 разів били артилерією, двічі – авіацією.
"Загалом на Бахмутському напрямку відбулося 13 боєзіткнень. За минулу добу 60 окупантів було знищено, 141 – був поранений, один потрапив у полон", - вказано у повідомленні.
Як підкреслив Череватий, для ЗСУ зараз дуже важливо посилювати свою радіоелектронну боротьбу та відповідно знищувати ворожу РЕБ.
"У ворога є техніка, артилерія. Вони обладнують свої вогневі точки. Ми постійно слідкуємо за містом. Є можливість бити по їхнім вогневим позиціям, скупченням ворога, польовим складам. Постійно знищується їхня логістика, над цим працюють щодня",
– наголосив він.
Тим часом Збройні сили України продовжують стримувати штурми окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. Активні бої точаться у Серебрянському лісі під Кремінною у Луганській області.
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