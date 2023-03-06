"Ворог зазнає великих втрат": військовий про ситуацію на Бахмутському напрямку

Збройні сили України продовжують відбивати атаки ворога на Бахмутському напрямку.

Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Військовий зазначає, що росіяни продовжують атакувати позиції захисників зі зброї різного калібру.

"За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день", - зазначив Назаренко.

За його словами, окупанти тиснуть й намагаються штурмувати по всій лінії розмежування.

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"Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції", - підкреслив Назаренко.

Бої за Бахмут

У звіті Інституту вивчення війни кажуть, що українські війська ведуть обмежений бойовий відхід у східному Бахмуті та продовжують завдавати значних втрат наступальним змішаним військам Росії.

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, в районі Іванівського поблизу Бахмута українські підрозділи контратакують.

Водночас спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що приїзд до Бахмута на Донеччині генералів - маркер того, що Збройні Сили України будуть боротися за кожен метр землі.