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"Ворог зазнає великих втрат": військовий про ситуацію на Бахмутському напрямку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Ворог зазнає великих втрат": військовий про ситуацію на Бахмутському напрямку

Фото: Facebook/Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України

Росіяни намагаються здійснювати штурм по всій лінії розмежування.

Збройні сили України продовжують відбивати атаки ворога на Бахмутському напрямку. 

Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Військовий зазначає, що росіяни продовжують атакувати позиції захисників зі зброї різного калібру.

"За останні кілька днів ворог активізував шалені обстріли з артилерії різного калібру. Вже котрий місяць противник намагається обстрілювати Бахмут. Тут кожен день, як рік, а кожна година, як день", - зазначив Назаренко.

За його словами, окупанти тиснуть й намагаються штурмувати по всій лінії розмежування.

"Особливо небезпечні є північні та південні околиці Бахмута. Але ворог зазнає величезних втрат й ЗСУ намагаються контратакувати й відновлювати втрачені позиції", - підкреслив Назаренко.

Бої за Бахмут

У звіті Інституту вивчення війни кажуть, що українські війська ведуть обмежений бойовий відхід у східному Бахмуті та продовжують завдавати значних втрат наступальним змішаним військам Росії.

За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, в районі Іванівського поблизу Бахмута українські підрозділи контратакують.

Водночас спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що приїзд до Бахмута на Донеччині генералів - маркер того, що Збройні Сили України будуть боротися за кожен метр землі. 

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Дата публікації
Перегляди
240
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