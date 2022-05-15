"Ворог зазнає втрат та не має успіху": у Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

На Донецькому напрямку тривають інтенсивні бої. Противник продовжує здійснювати обстріли вздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях.
Крім того, окупанти поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб України 15 травня.
"Окупанти зазнають значних втрат у живій силі та техніці. На окремих напрямках укомплектованість підрозділів, за результатами бойових дій, складає менше ніж 20 відсотків. На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів", - розповіли у Генштабі.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії, вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка. В районі Борівського окупанти зазнали втрат та відступили.
"На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи. На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат в районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи. На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії. Успіху не мав", - додали у відомстві.
У Маріуполі ворог, зазначили у Генштабі, основні зусилля продовжує зосереджувати на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові обстрілюють "Азовсталь" забороненими запалювальними снарядами.
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