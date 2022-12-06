"Ворог зазнає втрат": у Генштабі ЗСУ розповіли про актуальну ситуацію на фронті

Російські окупанти продовжують тероризувати українців і завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. У Генштабі розповіли, яка ситуація сьогодні на різних напрямках.

На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує наступати. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території та стримати просування українських захисників. Росіяни здійснюють інженерне обладнання оборонних рубежів і позицій та продовжують вести розвідку.

Про це у вечірньому зведенні 6 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що за добу окупанти завдали 4 ракетних ударів по Україні та здійснили до 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждала критична інфраструктура та помешканнях цивільного населення. Зокрема, будинки жителів Степного в Запорізькій області.

"Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі", - наголошують у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Наразі немає жодних ознак того, що ворог збирається наступати на цьому напрямку. Однак на полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів противника.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Окупанти обстріляли з танків та всього спектру артилерії населені пункти Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Макіївка, Площанка та Невське Луганської області, Терни та Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує наступати. Обстрілів із танків та артилерії різних типів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Росіяни завдали артилерійських та мінометних ударів по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення. Вони здійснили обстріли з танків, мінометів та артилерії районів понад 10 населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог також обороняється, проводить посилення угруповання військ. Від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Білогрудове Херсонської області та місто Херсон.

У ЗСУ зазначають, що противник зазнає втрат. Відтак 4 грудня у Запорізькій області внаслідок вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів зазнали поранень.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника.

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