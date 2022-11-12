Ворог здійснив підрив Антонівських мостів для ускладнення подальшого пересування українських військ - ОК "Південь"

Ситуація в Таврійському операційному районі напружена, але контрольована.

Противник займає оборону вздовж лівого берега річки Дніпро. Але й на правому тривають заходи протидії.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Ворог після відходу з правого берега основних підрозділів здійснив підрив Антонівських мостів з метою ускладнення подальшого пересування українських військ.

Сили оборони продовжують заходи з деокупації населених пунктів на Херсонському напрямку. В ході успішних наступальних дій передові підрозділи українських військ дісталися правого берега Дніпра. Тривають заходи з виявлення та знищення противника в низці населених пунктів. Розпочато роботу й по обласному центру.

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Удари по Антонівському мосту

Нагадаємо, що перший удар по Антонівському мосту відбувся 19 липня, потім повторився знову, а окупаційна влада тоді заявила про вимушене перекриття переправи.

26 серпня українські військові завдали ударів по скупченнях російських окупантів у Чорнобаївці та по Антонівському мосту.

Того ж дня українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали вогневі завдання, завдяки чому зупинили експлуатацію Дар'ївського мосту в Херсонській області.

ЗСУ влучили в тимчасову переправу вздовж Антонівського мосту