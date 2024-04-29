Ворог здійснив ракетний удар по Одесі: вісім поранених, горить колишній будинок екснардепа Ківалова (відео)

Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

У понеділок, 29 квітня, ворог здійснив ракетний удар по Одесі. Поранено восьмеро людей.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено восьмеро людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби. Прошу всіх оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги!" – написав Кіпер.

В Одесі після вибухів сталось сильне займання у палаці студентів Одеської юридичної академії. У народі його називають "Палац Гаррі Поттера". Зазначимо, що будівля раніше належала екснардепу-регіоналу Сергію Ківалову. У Мережі пишуть, що пожежа виникла внаслідок балістичного удару.

В Одесі після вибухів сталося займання у палаці студентів Одеської юракадемії

Нагадаємо, надвечір у понеділок, 29 квітня, в Одесі прогримів потужний вибух.

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