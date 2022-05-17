"Ворог здійснював мінометні обстріли": в Генштабі розповіли, що відбувається на Південнобузькому напрямку

У вівторок, 17 травня, на Південнобузькому напрямку російські окупаційні війська активних бойових дій не проводили.
Ворог здійснював обстріли підрозділів ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.
Також у Генштабі додали, що корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.
Нагадаємо, що українські артилеристи знищили батарею самохідного зенітно-ракетного комплексу "Бук".
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