"Ворог здійснював мінометні обстріли": в Генштабі розповіли, що відбувається на Південнобузькому напрямку

"Ворог здійснював мінометні обстріли": в Генштабі розповіли, що відбувається на Південнобузькому напрямку

У вівторок, 17 травня, на Південнобузькому напрямку російські окупаційні війська активних бойових дій не проводили.

Ворог здійснював обстріли підрозділів ЗСУ з мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

Також у Генштабі додали, що корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Нагадаємо, що українські артилеристи знищили батарею самохідного зенітно-ракетного комплексу "Бук".