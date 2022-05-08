Ворог здійснював обстріли з мінометів: у Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку

Ворог здійснював обстріли з мінометів: у Генштабі розповіли про ситуацію на Південнобузькому напрямку

У неділю, 8 травня, ворог активних наступальних дій на Південнобузькому напрямку не проводив, завдавав вогневого ураження по позиціях українських військ в окремих районах.

На Південнобузькому напрямку російські окупаційні війська силами до 15 батальйонних тактичних груп намагаються утримати зайняті позиції.

Про це повідомляють у Генштабі.

"Активних бойових дій противник не проводить. Здійснював обстріли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню позицій підрозділів наших військ. Проводив поповнення втрат. Застосував армійську авіацію в районі населеного пункту Кар’єрне", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області окупанти обстріляли житлові будинки.