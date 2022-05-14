"Ворог здійснює артилерійські обстріли": у Генштабі повідомили про ситуацію на Запорізькому та Південнобузькому напрямках

"Ворог здійснює артилерійські обстріли": у Генштабі повідомили про ситуацію на Запорізькому та Південнобузькому напрямках

На Запорізькому напрямку російські окупаційні війська зосередили основні зусилля на артилерійських обстрілах позицій ЗСУ.

З метою утримання зайнятих позицій ворог обстрілює місця розташування підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 14 травня.

Натомість на Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Агресор зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, інженерному обладнанні позицій, здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти продовжують обстрілювати "дорогу життя" Лисичанськ-Бахмут, якою можна евакуювати людей і завозити гуманітарні вантажі до Луганщини.

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